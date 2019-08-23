صلاح الغزالي يكشف أرقاما صادمة حول نسب الإصابة بالسكر بـ امريكا

قال الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية الطب جامعة القاهرة، إن مصر كانت في أمس الحاجة لمبادرة 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء علي السمنة والسكر والأمراض غير السارية.



وأشار، "الغزالي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن آخر احصائيات الولايات المتحدة الامريكية تؤكد إصابة شخص لكل 3 بمرض السكر، حيث تعاني الولايات المتحدة من أرقام كارثية للاصابة بالسكر تتجاوز الـ 84 مليون مواطن.



لافتا، إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية، اهتمت باطلاق مؤسسة مشروع قومي لمنع الإصابة بمرض السكر، والذي تبنته مصر كمشروع مماثل منذ عام 2003 ولكن لم يتم تنفيذه حتى العام الماضي.