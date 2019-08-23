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احذر التعرض لتلوث الهواء.. فإنه يعرضك لأمراض خطيرة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:35 م
اضرار تلوث الهواء
اضرار تلوث الهواء
آية التيجي
أكد بحث أجري مؤخرا في أستراليا، أن التعرض لأدنى مستويات التلوث يزيد من خطر الوفاة المبكرة، حيث قام الباحثون بتحليل مستويات التلوث في 652 مدينة في 24 دولة ومنطقة مختلفة. 

ووجد العلماء أنه عندما ترتفع مستويات التلوث، ترتفع كذلك عدد الوفيات، ولك بسبب الإصابة بأمراض القلب والربو وأمراض الرئة. 

وكشفت الدراسة على مدار 30 عاما، زادت عدد الوفيات  بما يعادل 1.2 مليون في تيه المملكة المتحدة و 14.4 مليون في تيه الولايات المتحدة، وذلك بسبب أمراض القلب والرئة، حيث أنه عند استنشاق جزيئات الغبار والدخان من الهواء يمكنها ان تدخل مباشرة إلى مجرى الدم.

قال العلماء إنه لا يوجد مستوى "آمن" من التعرض للتلوث، مما يشير إلى أن الإرشادات الصحة العامة للأشخاص الذين يعترضون للتلوث بشكل يومي أكثر عرضة للموت من غيرهم الذين يعيشون في مناطق سكنية هادئة.

وقد كشفت الدراسة أن التعرض للتلوث يمكن ان يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب والعمى، وقال البروفيسور  هايدونغ كان، من جامعة فودان في الصين، وهو مؤلف مشارك في الدراسة إلى ان التعرض لتلوث الهواء يمكن ان يتسبب في زيادة خطر الموت، بسبب الإصابة بالأمراض المزمنة.

وتابع الدكتور كريس جريفيث، أستاذ الرعاية الأولية في جامعة كوين ماري في لندن، توضح الدراسة أنه كلما ارتفعت مستويات التلوث في الهواء المحيط بنا،كان زاد عدد الأشخاص الذين يموتون.

وأظهرت النتائج أن التعرض للتلوث يمكن أن يتسبب في زيادة عدد الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل السكتة الدماغية وفشل القلب، والجهاز التنفسي ، مثل الربو وأمراض الرئة، والتي تنتج بشكل رئيسي من أبخرة المصانع، وعوادم السيارات.

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