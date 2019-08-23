النصر يسحق اتحاد كلباء بثلاثة أهداف في كأس الخليج العربي للمحترفين..فيديو

حقق فريق النصر الاماراتي فوزا كبيرا على ضيفه اتحاد كلباء بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد آل مكتوم بدبي، في إطار المجموعة الأولى.



وافتتح براندلي كواس التسجيل للنصر في الدقيقة 8، قبل أن يضيف أنطونيو خوسيه الهدف الثاني في الدقيقة 40، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



وتمكن النصر من الاستفادة من النقص العددي للضيوف بعد طرد لاعب من اتحاد كلباء ، حيث سجل نيجريدو في الدقيقة 73 الهدف الثالث بمهارة فردية عالية.