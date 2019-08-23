ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح الغزالي يحذر: التدخين والسمنة يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسكر

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:30 م
التدخين
التدخين
خالد محيي الدين
قال الدكتور صلاح الغزالي، أستاذ الباطنة وأمراض السكر بكلية طب جامعة القاهرة، إن الكشف المبكر عن مرض السكر مهم للغاية، خاصة مع الأشخاص المدخنين والذين يعانون من السمنة، بالإضافة للعائلات والأسر التي تمتلك نسب أعلى من الإصابة بالمرض.

ونوه، "الغزالي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن ممارسة الرياضة هي أهم طرق الوقاية من الإصابة بمرض السكر، حيث نصحب أخر الدراسة بممارسة الجري 150 دقيقة في الأسبوع، وهو ما يعادل نصف ساعة يوميا لخمس أيام بالأسبوع.

كما وجة المواطنين، بضرورة مشي تلك المدة خلال ذهابهم عودتهم من العمل للحفاظ على الصحة العامة، و حرق السكريات والدهون الموجودة داخل الجسم.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد حسم السيسي.. تعرف على أبرز إنجازات المدرب الوطني مع منتخب مصر

4 أسود تفترس جاموسة بشكل مرعب.. شاهد ماذا حدث

اختراق ويكيبيديا .. فضيحة جديدة للنائب العام القطري

بعدما أهانت ترامب.. تعرف على أصغر رئيسة وزراء في تاريخ الدنمارك

مدرب الاهلي الجديد المحتمل متهم بقضايا اختلاس

تقود السيارة بطريقة غريبة.. زوجة رياض محرز تفجر غضب البريطانيين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد