صلاح الغزالي يحذر: التدخين والسمنة يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسكر

قال الدكتور صلاح الغزالي، أستاذ الباطنة وأمراض السكر بكلية طب جامعة القاهرة، إن الكشف المبكر عن مرض السكر مهم للغاية، خاصة مع الأشخاص المدخنين والذين يعانون من السمنة، بالإضافة للعائلات والأسر التي تمتلك نسب أعلى من الإصابة بالمرض.



ونوه، "الغزالي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن ممارسة الرياضة هي أهم طرق الوقاية من الإصابة بمرض السكر، حيث نصحب أخر الدراسة بممارسة الجري 150 دقيقة في الأسبوع، وهو ما يعادل نصف ساعة يوميا لخمس أيام بالأسبوع.



كما وجة المواطنين، بضرورة مشي تلك المدة خلال ذهابهم عودتهم من العمل للحفاظ على الصحة العامة، و حرق السكريات والدهون الموجودة داخل الجسم.