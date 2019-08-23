منتخب الطائرة يكتسح الرأس الأخضر 3-0 في أولى مبارياته بـ دورة الألعاب الأفريقية

تمكن منتخبنا الوطنى الأول للرجال للكرة الطائرة من الفوز على منتخب الرأس الأخضر بثلاثة أشواط نظيفة، فى أولى مبارياته بدورة الألعاب الأفريقية رقم 12 التى يستضيفها المغرب حتى 31 أغسطس، حيث جاءت نتيجة الأشواط 25 / 19 ، 25 / 20 ، 25 / 17.



ويستعد منتخب مصر للكرة الطائرة رجال غدا السبت لمباراته الثانية والمهمة والقوية مع المنتخب الكاميرونى بطل إفريقيا.



ويلقي الهولندي جيدو المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الطائرة رجال، بإلقاء محاضرة مع اللاعبين ومشاهدة أحد مباريات المنتخب الكاميرونى فى البطولة الأفريقية التى اختتمت مؤخرا في تونس ، للتعرف على نقاط القوة والضعف فى خطوط المنافسة للتدريب غد على كيفية استغلالها .



وقال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة إن منتخبنا الوطنى الأول قدم مباراة قوية أمام منتخب الرأس الأخضر وتمكن من الفوز باللقاء بكل سهولة وأريحية، مشيرا إلى أن المنتخب سيستعد من مساء اليوم للقاء الكاميرون بعد غد الأحد ، والتى تعد مباراة صعبة ومهمة فى ذات الوقت.



وأوضح أن الفوز على بطل إفريقيا يعد خطوة كبيرة نحو المنافسة على الميدالية الذهبية .



ويمثل منتخب مصر للكرة الطائرة رجال، فى الدورة، كل من اللاعبين أحمد يوسف واحمد سعيد وأحمد ضياء وعمر تايسون ومصطفى ريشة ومحمد عادل ومحمد محسن وعبد الرحمن سعودى وحسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى واحمد عبد العال.



فيما يضم الجهاز الفنى والادارى والطبى لمنتخب مصر للكرة الطائرة رجال، كل من، أحمد عبد الدايم مديرا اداريا والهولندي جيدو مديرا فنيا وأحمد عاشور مدربا ورجب قطب محلل تقني وعبد الرحمن غانم للعلاج الطبيعى .