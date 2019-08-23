موقع CNN يروج لـ شاطئ النيزك المقارب لـ جنوب مدينة مرسى علم



وأشارت CNN إلى أن اسم هذا الشاطئ الفريد قد يكون في البداية هو العامل الوحيد الذي يجذبك إليه، ولكن عند زيارته لن تستطيع النظر بعيدًا عنه، واصفا إياه بأنه "جوهرة فيروزية ساحرة تحتضنها مصر".



وأوضح أن اسم هذا الشاطئ وجماله لا يزالان يجذبان الأشخاص من حول العالم، وفقا لما ذكرته الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والتي أوصت بزيارة محمية "صنداي" للشعاب المرجانية حال التخطيط لزيارة هذا الشاطئ.



كما تضمن المقال تصريحات للمهندس محمد الجندي الذي يعتبر من الأشخاص الذين قاموا بتوثيق هذا الشاطئ عبر طائرة "درون" خلال زيارته له في أبريل الماضي، حيث أشار إلى أن هذا الشاطئ له شعبية كبيرة أيضًا داخل مصر، وأن أفضل وقت لزيارته هو بين شهري مارس ومايو.



ونشرت شبكة CNN هذا المقال على الصفحة الخاصة بها على فيس بوك.



وسبق أن أكدت وزيرة السياحة أن تنويع منصات الترويج وآليات التسويق لمصر أحد المحاور الرئيسية التى يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد المصرية، مع التركيز على المزج بين جمال مصر، والدفء والكرم الذي يتمتع به شعبها.





‏https://arabic.cnn.com/travel/article/2019/08/19/al-nayzak-egypt-drone

نشر موقع CNN بالعربية، مقالا ترويجيا عن شاطئ النيزك، الذي يقع على بعد 8 كيلومترات جنوب مدينة مرسى علم، مشيرا إلى أن هذا الشاطئ يعتبر "جنة سرية" تحتضنها مصر ويحظى بالشهرة بين محبي السفر من حول العالم.