شبان قنا يفسخ تعاقده مع كريم سامح ظهير المنيا

أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي شبان قنا ، الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى عن رحيل اللاعب كريم سامح ، ظهير أيمن المنيا السابق ،ليكون خارج صفوف الفريق خلال الموسم الجديد بدورى القسم الثانى.



يذكر أن مسئولي مجلس إدارة نادي شبان قنا ، قد نجح في التعاقد مع اللاعب كريم سامح، ظهير أيسر المنيا، في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق، في الموسم الجديد، بدورى القسم الثاني.



يشار إلى أن كريم سامح من مواليد 98، ومن اللاعبين المميزين في مركز الظهير الأيسر وسبق للعب لنادي المدينة المنور ممتاز ب، وفريق المنيا قبل أن ينضم مؤخرا لنادي شبان قنا بالقسم الثانى.



وسبق لفريق شبان قنا التعاقد مع أحمد محبوب لاعب نادي قنا الرياضي ، وخالد عبدالشافي لاعب الألومنيوم،وأحمد الليثي مدافع نادي الأقصر ، وصلاح جدو لاعب نادي الأقصر ،ومحمد عيد مهاجم ناصر ملوى ، محمد سوستا لاعب ديروط السابق ، محمد نصر الدين لاعب الألومنيوم ،