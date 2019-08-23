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بعد تحقيق أكبر انتصار أفريقي للأهلي محمد يوسف يتصدر تويتر.. ومغردون: عاوزينه يكمل

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:25 م
محمد يوسف
محمد يوسف
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_يوسف وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏محمد يوسف جاء للأهلى مُدرب طوارئ فـ جعل أفريقيا كلها فـ حالة طوارئ.

‏محمد يوسف يدخل التاريخ، بعد تحقيق أكبر فوز للأهلي في تاريخ مشاركاته الإفريقية، بتسعة أهداف في شباك "اطلع بره".

لكن.. هل يرحل يوسف عن الأهلي، مثلما رحل طارق يحيى عن الزمالك بعد سباعية ديكاداها؟.

‏⬅لو انتوا عندكوا طارق يحيي.. احنا عندنا محمد يوسف
⬅لو انتوا كسبتوا سبعه.. احنا كسبنا تسعه
ومحدش ليه عندنا حاجه 😂
‎#اطلع_برة.

‏باختصار كده ومن غير رغي كتير هو دا الفرق بين المدرب المصري والمدرب الأجنبي المدرب الوطني يعني الروح العاليه وسرعة رد الفعل على عكس المدرب الأجنبي.اللى كل اللي يفرق معاه المرتب الشهري اللي بيقبضه وازاي يعليه وخلاص.محمد يوسف هو بطل اللقاء بلا منازع.شابووه للمدرب الوطني.👏
‎#اطلع_بره

‏‎و ماله كابتن محمد يوسف.

‏نفسى محمد يوسف يكمل ومعاه عماد النحاس ، على الأقل هو آخر مدرب فوزنا معاه بافريقيا.



قلتها وهفضل اقولها
إحترم نص ملعبك هتكسب بطولات كامله مش مجرد ماتشات
تعالو اتفرجو على المدربين المحليين
‎#محمد_يوسف ❤❤❤

وقاد محمد يوسف الأهلي لتحقيق أكبر انتصار في تاريخ النادي الأهلي في بطولة أبطال أفريقيا ب9 أهداف نظيفة في شباك فريق اطلع برة بطل جنوب السودان فدورور ال 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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