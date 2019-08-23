رئيس الدلتا للسكر يكشف تفاصيل النهوض بزراعة القصب والبنجر لتعزيز الإنتاج

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم وضع خطة على المستوى الزراعي ما بين شركة السكر والصناعات التكاملية من قصب السكر، وشركات السكر التي تستخرج السكر من "البنجر"، كالشرقية والدلتا و النوبارية والنيل"، ومع معهد تكنولوجيا صناعة السكر، وباقي الجامعات الأخرى بالتعاون مع معهد المحاصيل الزراعية، لتطوير الأصناف والحصول على أصناف جديدة من السكر.



وتابع أبو اليزيد، خلال حواره لـ "صدى البلد" أنه وفقا لتلك الخطة سينتج متوسط الفدان ما بين 50 إلى 55 طنا من قصب السكر، و 50 طنا من بنجر السكر، مشيرا إلى أنه تم عمل دراسات لترشيد الري وذلك لإنتاج محاصيل ذات جوده إنتاجية عالية وتكلفة إنتاجية أقل، من أجل عمل توازن في السوق وتخفيض الأسعار.



وأشار إلى أنه تم زيادة زراعة بنجر السكر بنحو 115 ألف فدان، ليصبح إجمالي المناطق المزروعة نحو 600 ألف فدان، كما أنه تم التعاون مع وزارة الزراعة، لزراعة بنجر السكر بنحو 650 فدانا بمشروع 20 ألف فدان غرب المنيا، ونستهدف خلال العام المقبل التوسع في التجربة لتوصل إلى 3500 فدان، وإعطاء محصول بجودة عالية بمتوسط إنتاجية يقترب من 21 ألف فدان.



أوضح أنه تم جلب نوعين من التقاوي، أحدهما "عديدة الأجنة"، تعطي متوسط إنتاجية من 18 إلى 20 طنا للفدان، والأخرى "أحادية الأجنة" تعطي متوسط إنتاج من 25 إلى 35 طنا للفدان، مشيرا إلى أنه تم زراعة 750 فدانا من تقاوي "أحادية الأجنة" بأراضي الدلتا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لتوعية الفلاحين بالأنواع الجديدة من أجل تعممها فيما بعد.