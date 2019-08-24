توفيق عكاشة للشباب: لما تقعد على النت تحب في حنان وأسمهان استفدت إيه.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك شباب لديه جنون الشهرة على مواقع التواصل الإجتماعي وشبكة الإنترنت ويقدم فساد للمجتمع ولا يقدم معلومات جيدة.



وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة في برنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، قائلا:" هؤلاء الشباب يضيعون الوقت والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك".



وتابع الإعلامي توفيق عكاشة:"لما تقعد على النت بالـ 3 أو 4 ساعات تحب في حنان وأسمهان استفد إيه ".



ووجه الإعلامي توفيق عكاشة حديثه للشباب:" ما هو العائد المادي والإنتاجي للشاب الذي يضيع وقته على شبكات الإنترنت".