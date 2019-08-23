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رياضة

الاهلي راحة 3 أيام بعد الفوز على اطلع بره 9-0

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:44 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية 3 أيام.

وحقق الأهلي فوزًا على «اطلع بره» بطل جنوب السودان بنتيجة 9-صفر، في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وحجز الأهلي تذكرة التأهل إلى دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على «اطلع بره» بطل جنوب السودان بنتيجة المباراتين 13 – صفر.

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