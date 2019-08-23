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صلاح الغزالي يحذر مرضى السكر من شراء الأدوية باهظة الثمن

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:47 م
الأدوية
الأدوية
خالد محيي الدين
قال الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ الباطنة وأمراض السكر بكلية الطب جامعة القاهرة، إن مصر تحتوي على كل الأدوية والعقاقير اللازمة لعلاج مرضى السكر، مؤكدا أن تلك الأدوية تملأ مصر منذ عقود.

وأشار صلاح الغزالي حرب، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن بعض الأطباء يتعمدون صرف الأدوية غالية الثمن بشكل مقصود، حيث يحصل بعضهم على نسبة من الصيدلية التي يتعامل معها وشركات الأدوية، والبعض الأخر يقوم بذلك تقليدا لأساتذتهم من الأطباء المشاهير.

واضاف، انه دائما ينصح خلال المؤتمرات الطبية، بعدم صرف الأطباء للأدوية الجديدة، نظرا لعدم خضوع تلك الادوية للأبحاث أكثر مثل الأدوية القديمة.

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