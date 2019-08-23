رسالة مؤثرة من مدرب منتخب شباب اليد إلى اللاعبين على الهواء.. فيديو

قال أحد لاعبى منتخب الشباب لكرة اليد، إن جميع أفراد المنتخب أصابهم الحزن بعد معرفة خبر انتهاء مشوار الكابتن طارق محروس، المدير الفني للمنتخب، مؤكدا: "كان أكتر من أب".



وأوضح الكابتن طارق محروس، المدير الفني للمنتخب، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» قائلا: "انا عشت مع لاعبي المنتخب لحظات الفرح والحزن، والعشرة ليها تمن".



ووجه طارق محروس، رسالة إلى لاعبي منتخب شباب اليد، قائلا: "كنت بعاملكم زي محمد ابني، واسف لو كنت ضايقت أي حد فيكم، وأكيد مكنش عن قصد، وكان عشان نقدر نوصل للمركز الثالث على العالم".



