العبيدي: مشاركة مصر بـ قمة السبع عودة للريادة الدولية

قال بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن مشاركة مصر في قمة السبع الكبرى التي انطلقت اليوم، السبت، بمدينة «بيارتيز» الفرنسية إنما تعد أحد مظاهر عودة القاهرة إلى مكانتها الدولية اللائقة بها.



وأضاف لـ"صدى البلد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص منذ اليوم الأول على تحمل مسؤولية البلاد والعمل في جميع المجالات وعلى كل الأصعدة للخروج بمصر من ذلك الموقف الصعب الذي كان نتيجة لتداعيات أحداث ٢٥ يناير، والذي كان أخطر ما مر بمصر بعدها هو العام الذي تولت فيه جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، والذي انهارت فيه مصر انهيارا كبيرا داخليا وخارجيا، وهو ما استلزم مجهودا خارقا من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سرعان ما أوقف هذا الانهيار، وأخذ في العمل على إعادة مصر إلى مكانتها.



وذكر أن من الملفات التي قام على تخطيطها بعناية فائقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقام على تنفيذها مع وزارة الخارجية ملف علاقات مصر الخارجية، والذي خاضت فيه مصر معركة ضروس انتهت بنصر كبير، حيث عاد العالم كله للاستماع للصوت والحكمة الصادرين من القاهرة.



وتابع أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة السبع الكبرى التي انطلقت اليوم، السبت، إنما هي من الأهمية بمكان خاصة وأن مصر التي هي أكبر دولة عربية وإحدى أهم الدول الإسلامية ترأس الاتحاد الأفريقي وهو ما يجعل الرئيس السيسي ممثلا للعديد من الدوائر.



وأوضح أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة العالمية، ومصر تهتم اهتماما كبيرا بالخمس أولويات التي أعلنت عنها الدولة المضيفة -فرنسا- وهي مكافحة أوجه انعدام المساواة في المصير وذلك من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين والانتفاع بالتعليم وبالخدمات الصحية الجيدة وتقليص أوجه انعدام المساواة البيئية من خلال حماية كوكب الأرض مؤكدا أن لمصر العديد من المساهمات في هذه المجالات جميعا وهو ما سينعكس بالإيجاب على هذه القمة.