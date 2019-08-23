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حضرت القطط وغاب الأطباء.. مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى شبين القناطر يستغيثون.. شاهد

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:58 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تداول النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يوضح انتشارا للقطط داخل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي الشاملة بشبين القناطر بمحافظة القليوبية الأمر الذي سبب حالة من الاستياء لدى المواطنين والمرضي.

وأعرب المرضي عن قلقهم بشأن ما يمكن أن تسببه تلك القطط من تقطيع لخراطيم الغسيل الكلوي للمرضي أو أن تساهم في نشر العدوي وغيرها من التأثيرات السلبية لها.

واكد المرضى ان القطط حضرت داخل المستشفى فى الوقت الذى غاب فيه الأطباء مطالبين مديرية الصحة بالتحقيق في الواقعة والاهتمام بنظافة المستشفي حفاظا على سلامة المرضي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوي.

ومن جانبها بدأت مديرية الصحة بالقليوبية تحقيقات موسعة للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.
حضرت القطط وغاب الأطباء.. مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى شبين القناطر يستغيثون.. شاهد

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