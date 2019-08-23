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رياضة

اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 23-8 -2019

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:11 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الحمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في نادي الزمالك، وجاءت كالتالي:

نجل ميتشو يحضر مران الزمالك
حضر نجل الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الفريق، اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

راحة سلبية لـ أيمن حفني وزيزو من مران الزمالك
حصل أيمن حفني لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على راحة لليوم الثاني على التوالي من التدريبات الجماعية للفريق وذلك بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني

الزمالك يفقد أبرز أسلحته أمام ديكاداها في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل
يغيب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة ديكاداها الصومالي المقبلة في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت على ملعب برج العرب.

للحكم عليه.. محمد ابو جبل يقترب من حراسة مرمى الزمالك أمام ديكاداها الصومالى
اقترب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من المشاركة في التشكيل الأساسي خلال مباراة ديكاداها الصومالي المقرر لها غدا السبت على ملعب برج العرب في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

قائمة الزمالك في مواجهة العودة أمام ديكاداها
أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب بالإسكندرية مساء غدٍ السبت.

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