على هامش قمة مجموعة السبع.. خطوة ذكية من فرنسا لحل أزمة ترامب مع النبيذ

Geste à l'attention de @realDonaldTrump attendu en #NouvelleAquitaine pour le #G7 : nous lui offrons cette bouteille représentant l'excellence de notre terroir comptant sur sa bienveillance et sa modération devant ses velléités d’augmentation des taxes douanières sur les vins 🇫🇷 pic.twitter.com/7CW0m2xQos — Nicolas Florian (@nflorian33) August 23, 2019

تنطلق قمة مجموعة السبع في الفترة بين 24 و28 أغسطس بمدينة بياريتز الفرنسية، وسط حضور رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان.لكن دائما ما يخشى المتابعون من تواجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي قمة، وهذه المرة قرر رؤساء بلديات بوردو وليبورن إهداء ترامب زجاجة "نبيذ" خاصة فور وصوله لمطار ميريجناك، على أمل إنهاء الخلاف بين ترامب والنبيذ الفرنسي، وفقا لمجلة "لوبوان" الفرنسية.وقالت المجلة إن المسئولان الفرنسيان قررا إهداء ترامب زجاجة نبيذ من نوع خاص تعبر عن هوية النبيذ المحلي وتبلغ تكلفتها أكثر من 200 يورو.من جانبه قال نيكولاس فلوران عمدة بوردو في تغريدة على تويتر "قررنا إهداء ترامب زجاجة تمثل النبيذ الوطني الخاص بنا.. نعتمد على لطفه واعتداله في مواجهة محاولات زيادة الضريبة على النبيذ الفرنسي".كان دونالد ترامب هدد بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي بعد انتقاده فرض فرنسا عقوبات على شركات التكنولوجيا الأمريكية، ووصف ترامب في تغريدة قرار ماكرون بـ"الغبي"، وأكد ترامب أن "النبيذ الأمريكي أفضل من الفرنسي".وتعد تلك المرة ليست الأولى التي يهدد فيها الرئيس الأمريكي بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، ففي نوفمبر الماضي، انتقد ترامب الخلل في الميزان التجاري بين واشنطن وباريس، موضحا أنه من الصعب بيع النبيذ الأمريكي في فرنسا بسبب الضريبة الباهظة لكن العكس يحدث في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا "ليس عدلا".