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قرار جديد لـ الجمارك السعودية بشأن المواد المتفجرة المستوردة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:02 م
الجمارك السعودية
الجمارك السعودية
أحمد سيف الدين
قللت هيئة الجمارك السعودية، عدد المواد الكيميائية التي تسمح بدخولها إلي المملكة، وذلك وفقا لما صرحت به مصادر مطلعة لموقع عاجل.

وأشار الموقع السعودي، ان القائمة الجديدة من المواد قلصت عددها إلى 35 مادة والتي يتم إستيرادها لصالح عدد من الوزارات والهيئات، ولا يتم دخولها إلا بإذن مسبق من السلطات السعودية.

كانت القائة القديمة تضم حوالي 131 مادة من المواد الكيميائية التي تستخدم في صنع وتركيب المتفجرات.

كما أفاد الموقع السعودي أن تلك المواد يقتصر دخولها على وزارات الداخلية والتعليم والصحة والزراعة والمياه والكهرباء.

وتصدق وزارة الداخلية على المواد المسموح بها والتي تستخدم في تركيب المتفجرات قبل السماح لها بالدخول.

وذكرت هيئة الجمارك في خطاب إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية،أن الهدف من تحديث القائمة هو تقليص هذه المواد وتقليلها.

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