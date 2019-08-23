ضبط تشكيل عصابى عائلي للاتجار فى مخدر الهيروين بالقناطر

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل وزوجته كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة وكمية من مخدر الهيروين تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بضبط كل من "م.س" 31 سنة عاطل والسابق اتهامه في قضية قتل عمد، والمطلوب التنفيذ عليه في ذات القضية بالسجن المؤبد وزوجته "ش.ن"22 سنة، ربة منزل وبحوزتهما سلاح ناري بندقية آليه عيار وبخزينتها عدد 10 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 250 جرام ومبلغ مالي 750 جنيها وعدد 2 هاتف.



جاء ذلك أثناء استقلالهما سيارة ماركة شيفروليه لانس قيادة الأول بدون لوحات معدنية أسفل الطريق الدائري بدائرة مركز القناطر الخيرية .



وبمواجهتهما، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارتهما، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، والهواتف للاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

