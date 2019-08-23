ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابى عائلي للاتجار فى مخدر الهيروين بالقناطر

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:49 م
حبس
حبس
إبراهيم الهوارى
ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل وزوجته كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة وكمية من مخدر الهيروين تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بضبط كل من "م.س" 31 سنة عاطل والسابق اتهامه في قضية قتل عمد، والمطلوب التنفيذ عليه في ذات القضية بالسجن المؤبد وزوجته "ش.ن"22 سنة، ربة منزل وبحوزتهما سلاح ناري بندقية آليه عيار وبخزينتها عدد 10 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 250 جرام ومبلغ مالي 750 جنيها وعدد 2 هاتف.

جاء ذلك أثناء استقلالهما سيارة ماركة شيفروليه لانس قيادة الأول بدون لوحات معدنية أسفل الطريق الدائري بدائرة مركز القناطر الخيرية .

وبمواجهتهما، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارتهما، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، والهواتف للاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط تشكيل عصابى للاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم نصف كيلو هيروين بشبين القناطر

حبس 3 عاطلين بأسلحة نارية ومواد مخدرة بشبين القناطر

ضبط تشكيل عصابي للاتجار فى مخدر الهيروين بالعبور

حبس عصابة الاتجار فى مخدر الهيروين بالعبور

ضبط عصابة السماك للاتجار فى مخدر الهيروين بشبرا الخيمة

ضبط تشكيل عصابى للاتجار في مخدر الهيروين بقها

ترشيحاتنا

ضبط مفتش تموين بـ 4 أطنان دقيق مدعم في كفر الشيخ

سيبنا بقى يا عم.. جماهير الأهلي تهاجم أزارو بعد تألق صلاح محسن

أول تحرك من البرلمان ضد ريهام سعيد بسبب حلقة السمنة

تركى آل الشيخ يعلن التعاقد مع الصفقة التاسعة لـ ألميريا الإسباني

بعد حسم السيسي.. تعرف على أبرز إنجازات المدرب الوطني مع منتخب مصر

أخبار النادي الأهلى اليوم الجمعة 23-8-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد