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احتفالية بالمستشفيات التعليمية لمدة أسبوع لإحياء أسبوع الرضاعة الطبيعية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:50 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
تنظم هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية احتفالية تستمر لمدة أسبوع وتشارك بها وحدات الهيئه المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية ضمن فعاليات الاسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.

وتهدف تلك الاحتفالية لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية لمواليدهم لما للرضاعة الطبيعية من فوائد طبية للطفل والأم. ولما لها من تخفيف العبء الاقتصادي علي الاسر . ويتم تنظيم فعاليات الاسبوع بالتعاون مع الجمعية المصريه لاستشاري الرضاعة الطبيعية.

وتأتي الاحتفالية بمشاركة جميع وحدات الهيئة، على أن يتم لقاء العديد من المحاضرات بواسطة الاستشاريين المعتمدين للرضاعة الطبيعية، وتهدف الي تدريب أطباء الأطفال وأطباء النساء والولادة، وأعضاء هيئة التمريض على فوائد الرضاعة الطبية، وطرق التشجيع عليها والحفاظ على الاستمرار في الرضاعة الطبيعية للأمهات المرضعات.

وستكون الاحتفالية لمدة يوم بكل مستشفى من مستشفيات الهيئة، وتستمر لمدة أسبوع، وسيكون حفل افتتاح الفعاليات بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء. يوم السبت ٢٤ اغسطس. ومستشفى المطرية التعليمي.

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