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أوقاف الغربية: توزيع 4 أطنان من صكوك الأضاحى على الفقراء.. صور

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:00 م
توزيع 4 طن من صكوك
توزيع 4 طن من صكوك أضاحي على الفقراء
أحمد على
أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية اليوم توزيع 4 طن من صكوك أضاحي على الفقراء على المواطنين على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وبسيون والسنطة وقطور وسمنود وكفرالزيات .

صرح بذلك الشيخ صبري عباده وكيل الأوقاف بالغربية لافتا أنه تم استلام صكوك الأضاحى لتوزيعها على الإدارات الفرعية دفعة اولى لتوزيعها على الفقراء والمساكين.

وجاء ذلك بحضور وكيل المديرية فضيلة الشيخ رمضان مراد ومدير الدعوةالشيخ محمد صوله والتفتيش العام ومسئول المخازن و المحاسب صلاح الحصرى والمحاسب محمدسلامه مدير مكتب وكيل الوزارة .

كما تم توزيع التوزيع على خير ولم تحدث اى مخالفات بكافة المساجد وهو ما لاقي استحسان كافة الفقراء المنتفعين.
أوقاف الغربية: توزيع 4 أطنان من صكوك الأضاحى على الفقراء.. صور
أوقاف الغربية: توزيع 4 أطنان من صكوك الأضاحى على الفقراء.. صور
أوقاف الغربية: توزيع 4 أطنان من صكوك الأضاحى على الفقراء.. صور
أوقاف الغربية: توزيع 4 أطنان من صكوك الأضاحى على الفقراء.. صور
أوقاف الغربية: توزيع 4 أطنان من صكوك الأضاحى على الفقراء.. صور

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