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برلمان

صناعة البرلمان تقدم إرشادات للحصول على وظيفة.. تعرف عليها

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:25 ص
إرشادات للحصول على
إرشادات للحصول على وظيف
حسن رضوان
قال فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن معظم الشباب ينتظر الوظائف الحكومية بدون السعي للحصول على وظيفة أخرى، لافتًا إلى ضرورة أن يتجه الشباب إلى الوصول إلى الوظائف المتاحة بالدولة مثل المصانع والشركات الخاصة والمشروعات الصغيرة وغيرها.

وأضاف "فتى" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن من غير الضروري أن يقوم الشاب بالاتجاه إلى كليات القمة للعمل في الوظائف الضخمة من طب وهندسة وغيرها، وينتظر بعد ذلك تعين الدولة، بل من المفترض أن يقوم بالسعي جاهدًا للدراسة والعمل بالتخصصات التي يرغب في الحصول عليها.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن هناك عدد كبير من الشباب الذين قاموا بإعداد مشروعات صغيرة وهم الان من اكبر رجال الاعمال في مصر، مؤكدًا على ضرورة كسر حاجز الخوف والقدوم بقوة إلى العمل بالمشروعات أو بالمصانع التي معظمها يوفر فرص عمل جادة للشباب.

وتابع النائب قائلا:" اغلب الشباب يسعى للراحة دون جهد وتعب وذلك يعود بالسلب عليه وعلى مستقبله ولازم نبقي عارفين أن اليوم اللي هيعدي مش هيرجع تاني".

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