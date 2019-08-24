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لعشاقه.. طريقة عمل كرات البطيخ والجبنة

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:01 ص
طريقة عمل كرات البطيخ
طريقة عمل كرات البطيخ والجبنة
آية التيجي
يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية اللذيذة، التي يكثر تناولها في المنزل بين الأجواء العائلية، لذا قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كرات البطيخ والجبنة، وهي احدى الاكلات العربية اللذيذة والصحية، واليكم طريقة عمل كرات البطيخ والجبنة بالتفصيل..

وقت التحضير: ١٥ دقيقة
وقت الطبخ: ٢٠ دقيقة
عدد الوجبات: 2

ويمكن تقديم طريقة عمل كرات البطيخ والجبنة، وذلك لانها تتميز وجبة سهلة وسريعة، ويمكن تقديمها خلال وجبة العشاء حيث ان الأطفال سوف يفضلون تناولها، وهي ايضا وجبة مفيدة، و غنية بعناصر غذائية متنوعة.


طريقة عمل كرات البطيخ والجبنة

مقادير كرات البطيخ والجبنة:

¼ بطيخ أصفر
100 جرام جبن ناعم
½ كوب فستق مطحون

طريقة عمل كرات البطيخ والجبنة :

1. قومي بتفريغ البطيخ بواسطة بولة الايس كريم، على ان تقومي بتقطيع البطيخ الى كرات صغيرة
2. قومي بلف الجبن على كرات البطيخ.
3. اغمسي الكرات بالفستق الحلبي.

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