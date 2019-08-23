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أحمد مجدي يكشف عن أسباب مشاركته في حملة كفاية بلاستيك.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:49 م
احمد مجدي
احمد مجدي
عمرو ممدوح
قال الفنان أحمد مجدي، إنه يهتم بالحفاظ على البيئة بشكل عام، والحرص على الحد من استخدام البلاستيك بشكل خاص، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ خطوات جادة للحماية من مخاطر استخدام البلاستيك.

وأضاف أحمد مجدي، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه قرر المشاركة في حملة باسم " كفاية بلاستيك"، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات وعدد من المحافظات بدأوا في حملات توعية بمخاطر البلاستيك.

من جانبها أوضحت زينب يحى، مؤسس حملة كفاية بلاستيك، أن البلاستيك يحتاج إلى آلاف السنين لكي يتحلل، مشيرة إلى أن المرحلة الأخيرة للبلاستيك تكون في مياه البحر، والتي يتغذى عليها الأسماك، ما يعود على الإنسان بالأمراض بعد تناول الأسماك.

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