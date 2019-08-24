لتوفير المجهود والتكلفة.. برلماني يطالب بإعداد مراكز تدريبية لموظفي الدولة بالمحافظات

قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وقف تدريب العاملين بدولة ركود في كفاءة العاملين بالدولة مما ينتج عنه عدم القدرة على استخدام الأساليب الحديثة.



وأضاف سمير البطيخي في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الدورات التدريبية التي يحصل عليها الموظف ضرورية لرفع كفائة وقدرته على التصرف في أصعب المواقف التي تحتاج إلى رد فعل سريع، لافتًا إلى أن الدولة تعمل بخطة تدريبية للعاملين لنقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تحتاج إلى موظفي لديه القدرة على التعامل مع الاجهزة الحديثة واستخدام التكنولوجيا بشكل طبيعي.



واكد عضو لجنة الشئون الصناعية بالبرلمان أن ضرورة أعداد مراكز تدريبية للعاملين بالدولة لخفض نسبة التنقلات التي تحدث من محافظة لاخري فضلا عن سهولة التنقل وتوفير الجهود والوقت.



كان النائب عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد طالب بضرورة أن تقوم وزارة القوي العاملة بوقف تدريب العاملين بجميع الوزارات لاستغلال هذه المبالغ التي يتم صرفها في هذه الدورات التدريبية في توفير فرص عمل جادة للشباب للقضاء على نسبة البطالة في مصر.