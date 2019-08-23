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ضبط مفتش تموين بـ 4 أطنان دقيق مدعم في كفر الشيخ

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:48 م
دقيق - ارشيفية
دقيق - ارشيفية
محمود زيدان
تمكنت مباحث التموين برئاسة العقيد محمد دومة، من ضبط مفتش تموين بإدارة تموين الحامول؛ لاتهامه بتجميع 4 أطنان من الدقيق البلدي المدعم بمسكنه؛ لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق بإشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط م.م.ح مفتش تموين بإدارة الحامول؛ لقيامه بالإتجار في الدقيق البلدي المدعم، مستغلًا وظيفته في تجميعه من بعض أصحاب المخابز وذلك لبيعه في السوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت مباحث التموين تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، المتهم من مسكنه وبتفتيش المسكن، عُثر على كمية قدرها نحو 4 أطنان تقريبا من الدقيق البلدي المدعم، جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات.

حرّر العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، المحضر رقم 408 لسنة 2019م، جنح أمن دولة الحامول، وتباشر النيابة العامة بمركز الحامول التحقيق مع المتهم فيما هو منسوب إليه.

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