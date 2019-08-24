الحكومة تدرس فرض ضرائب على الفيس بوك ومواقع التواصل.. وبرلمانيون: يساهم بتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.. وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي

لجنة برلمانية تكشف موعد فرض ضرائب على فيسبوك

برلماني: فرض ضرائب على إعلانات الفيسبوك يحفظ حق الدولة

عقدت وزير المالية اجتماعا مع ممثلي شركة "فيسبوك" في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة "فيسبوك" من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى فى هذا المجال.وأعلنت وزارة المالية أنها بصدد الانتهاء قريبا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وسوف يكون هناك تنسيق وتعاون مع "فيسبوك" للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.ومن المقرر أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك "فيسبوك" فور الانتهاء من الصياغة الأولية لتلقي مقترحاتهم، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سوف يتم طرحه على المجتمع المدني لتلقى مقترحاتهم وآرائهم على القانون إيمانا بدور الوزارة بالمشاركة المجتمعية مع المواطنين.جدير بالذكر أن الهدف من إعداد تلك التشريعات هو مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل.أشاد الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالاجتماع الذي عقده وزير المالية مع ممثلي شركة "فيسبوك" بهدف صياغة مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.وقال الدكتور ياسر عمر، في تصريحات خاصة، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي كفيل بأن يغطي العجز الحادث في الموازنة العامة للدولة، داعيا إلى تدريب الموظفين على كيفية تلقي هذا النوع من الضرائب في ظل وجود الإعلانات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية بشكل عام، والتي أصبحت تمثل رقمًا مهمًا في التجارة العالمية.وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن تطبيق هذا القانون على أرض الواقع يتطلب وجود كوادر فنية لديها دراية بكيفية التنفيذ، موضحا أن هذا ليس سهلا وأن وزارة الاتصالات يجب أن تقوم بدور في هذا الأمر لأن هناك جزءا فنيا كبيرا ومهما.أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ان توجه الدولة لفرض ضرائب على إعلانات الفيسبوك يحفظ حقها، خاصة وانه سبقتها عدة دول في ذلك، وبالتالي فهو ليس بدعة مصرية، بل إن مصر تأخرت كثيرا في هذا الإجراء.وأوضح "زين الدين" أن فرض ضرائب على اعلانات هذه المواقع يساهم في دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل، مع الحرص بذات الوقت على تشجيع الاستثمار واستمراره.وأضاف أن هذا الاجراء حال تطبيقه سيساهم ايضا في مواجهة الإعلانات المضللة والإعلانات الممولة من الجماعات الإرهابية التي تستهدف استقطاب الشباب، وتوجيهه الى العنف والتخريب.وأشار النائب الى ان الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى فى مصر الآن لديها كمية هائلة من الإعلانات تفوق إعلانات وسائل اﻹعلام، فليس من المعقول أن تحقق هذه المواقع مبالغ وأرباحا طائلة من الإعلانات ولا تستفيد الدولة منها.