على أوتار الهارب ونفخات الفلوت.. ليلة سيمفونية في القلعة بحضور البسطاء

شهدت فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 28، الليلة الجمعة 23 أغسطس، حفلًا ساهرًا، بألوان فنية شتى في قلعة صلاح الدين، بحضور جماهيري ملأ أرجاء المكان.



تميزت الليلة من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بالموسيقى البحتة والعذبة، حيث عُزفت السيمفونيات المختلفة على أوتار آلة الهارب، ونفخات آلة الفلوت، وعدد من الآلات الإيقاعية.



شهد الحفل، حضورا جماهيريا كبيرا، بمختلف الطبقات، وأبرزهم البسطاء الذين حرصوا على متابعة الحفل، والاستمتاع بفقراته المتنوعة.



كان الفنان علي الحجار، قد أحيا مع فرقته الموسيقية حفلًا غنائيًا بالقلعة، مساء أمس الخميس وذلك ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ28.



وتحيي وزارة الثقافة المصرية الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، والذي يستمر 15 يومًا متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر ويحييها كوكبة من النجوم هم: الفنان علي الحجار ومدحت صالح و مي فاروق،ومحمد محسن، ومحمد الحلو، وهشام عباس، ومحمد عدوية، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم.

