أهالي عزبة العبيد ببني سويف: نعيش بلا أسقف ونفتقر إلى حياة كريمة وآدمية والمرض يأكل أجسادنا.. شاهد

الأهالي: مؤسسة قامت بطلاء المنازل من الخارج لعمل شو إعلامي فقط

سيدة: زوجي طفش وساب البيت وتركني طريحة الفراش

راوية: أعيش بلا مأوى بمفردي وأتنقل في المعيشة بين الأهالي

صباح: لا يوجد منزل في العزبة بلا مريض أو اثنين على الأقل

"صدى البلد" انتقل إلى العزبة واستمع إلى شكوى بعض الأهالي.





في البداية، قالت صباح سالم محمد، من أهالي القرية: "أنا مريضة بالسرطان وباتعالج في مستشفى الصدر ولدي 4 أبناء وطفل توفي وجميعهم مرضى، فالكبير مريض بضعف النظر والصغير مخ وأعصاب والعلاج مكلف، ولا أستطيع شراء العلاج وعمل الأشعات والتحاليل وزوجي طريح الفراش ولا يعمل ونعيش جميعا في منزل ضيق ومهدد بالتصدعات".

على الرغم من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للقرى الأكثر فقرا، وعلى الرغم من أن أمتارا قلائل تفصل بين عزبة العبيد عن مبني محافظة بني سويف بشرق النيل، إلا أنك تشعر وكأنك فى إحدى المناطق البدائية المخصصة لتصوير أفلام ما قبل التاريخ، ولن تصدق بأن هناك من يسكن هذا المكان رغم تواجد تلك العزبة وسط أفخم الأحياء السكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.ولا يوجد منزل بالقرية إلا وبه مريض واحد على الأقل إن لم يكن اثنان أو أكثر، فهذا مصاب بفشل كلوي، وذاك مصاب بالغضروف، وهذه مصابة بضيق في التنفس وتلك مصابة بشلل نصفي، وتشعر وأنت في القرية بأنك داخل مستشفى مفتوح على الهواء، حيث إن معظم المنازل لا يوجد بها أسقف وفي العراء، وعلى الرغم من أن إحدي المؤسسات الأهلية كان من المفروض أن تطور تلك المنازل، إلا أنها حسب أقوال الأهالي قامت بطلاء واجهات المنازل فقط ووضع اسمها على الحوائط لتظهر للمسئولين بأنها قامت بتطوير القرية وهذا ما لم يحدث.ويعيش أهالي هذه العزبة حياة بائسة، لا ينظر إليهم أحد من المسئولين ليقدم لهم الخدمات التى هى حق أصيل لأى مواطن، فكثير من المنازل تفتقر إلى وجود "حنفية" مياه، أما معظم المنازل فتفقر إلى أسقف، والجميع بلا استثناء يعيش في العراء، ومع ذلك تجد الابتسامة على وجوه الجميع كبيرا وصغيرا، ورغم الآلام توجد آمال.وتقول الحاجة راوية سالم: "زوجي طفش وتركني مريضة وطريحة الفراش وراح يعيش عند بنتي، وأنا أحتاج إلى عملية في عيني ولا أرى الأشياء ليلا".فيما أكدت راوية سلامة محمد، 55 سنة، مريضة سكر، أن أهل الخير وفروا لها قلم السكر، وتحتاج إلى أمبولات، وهي ليس لها دخل ومطلوب منها مسح ذري، وقالت: "أعيش بمفردي وكل شوية أعيش مع حد من أقاربى"، وطالبت أهل الخير بمساعدتها.وتقول عزة حلمي: "لدي بنتان سلمي 22 سنة وصابرين 18 سنة، والمنزل غير مسقوف وكل ما يتقدم عريس لخطبة إحداهما ويرى المنزل "يطفش" ومايرجعش تاني"، وتطالب أهل الخير بمساعدتها وتسقيف منزلها.وتقول جمعية سليم خضر، 70 سنة، إن "عمر عزبة العبيد التى نسكنها 200 عام تقريبًا، لذا تعد أقدم منطقة سكنية تقع شرق النيل ببنى سويف، وبالرغم من قيام المسئولين بإعمار شرق النيل بالمساكن الفاخرة والبنايات والفلل الفارهة وأن المكان يعج بكل وسائل الحياة اللازمة من صرف ومياه، إلا أنهم تجاهلونا تمامًا وحُرمنا من معظم الخدمات، فلا توجد لدينا مدرسة ونعتمد فى تعليم كل الأطفال على مدرسة الفصل الواحد التى لا تصلح لتخريج جيل قادر على أن يضيف لوطنه".وتقول هدى عبد العزيز وفاطمة صلاح وسعاد محمد جمعة: "منازلنا ومعظم منازل العزبة تفتقر إلى أسقف، والمسئولون لا حياة لمن تنادي، وبعض الجمعيات والمؤسسات تأتي على فترات متباعدة تلتقط صورا مع الأهالي وتغادر بلا عودة".