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حوادث

مزور الشهادات الرسمية بالقليوبية ذهب مع الريح.. الرخصة بـ 3000 جنيه

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:57 م
اللواء طارق عجيز
اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية
إبراهيم الهوارى
تكثف أجهزة البحث الجنائي بالتنسيق مع مباحث مرور القليوبية جهودها لضبط عاطل بتهمة تزوير الشهادات الدراسية وبيعها للراغبين من المواطنين لاستخدامها في استخراج الأوراق الرسمية والتراخيص بوحدات المرور وتم تشكيل فريق بحث وجار ملاحقة المتهم لضبطه.

تلقى اللواء طارق عجيز إخطارا من العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور بالقليوبية بورود معلومات لضباط مباحث إدارة المرور مفادها قيام مصطفى ع باستخراج رخصة قيادة رقم 653 مهنية درجة ثانية قليوبية بمؤهل دراسي يفيد حصوله على الثانوية الزخرفية المعمارية منسوب صدورها لإدارة بنها التعليمية يشتبه في كونها "مزورة ".

تم ضبط المتهم وبالاستعلام عن الشهادة بمديرية التربية والتعليم ببنها أفادت أنها غير صحيحة وبمواجهة المتهم أقر بحصوله على تلك الشهادة من أحد الأشخاص يدعي عبد الحكيم ع ح مقيم بدجوي دائرة مركز بنها نظير مبلغ 3000 جنيه .

وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3950 جنح قسم ثان بنها لسنة 2019م.

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