بـ 5 خطوات.. تعلمي طريقة عمل لفائف البيض باللحم والجبن

يمكن تقديم البيض بعدة طرق مختلفة، لذا قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل لفائف البيض باللحم والجبن الشهي، وهي احد الاكلات الامريكية اللذية، والتي قد يفضلها الأطفال، والكبار ايضا، ويمكن تقديمها على وجبة العشاء، وذلك لانها غير مكلفة، وخفيفة.



وإليكم طريقة عمل لفائف البيض باللحم والجبن بالتفصيل..



وقت تحضير لفائف البيض باللحم والجبن : ١٠ دقيقة

وقت طبخ لفائف البيض باللحم والجبن: ٢٥ دقيقة

الكمية: 12 فرد



ويمكن ان تجربي معنا اليوم طريقة عمل لفائف البيض باللحم والجبن بخطوات سهلة وبسيطة على العشاء، وأن تقدمي بجانبها البطاطس المحمرة، والسلطة الخضراء، وسلطة المايونيز الشهية.



طريقة عمل لفائف البيض باللحم والجبن



مقادير طريقة عمل لفائف البيض باللحم والجبن:



1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصل أصفر كبير، مقطع شرائح رقيقة

2 فلفل حلو، مقطع شرائح رقيقة

ملح كوشير

فلفل أسود مطحون طازج

⅔ كوب + 2 ملعقة صغيرة زيت نباتي

2 باوند ستيك لحم الخاصرة

1 ملعقة صغيرة أوريغانو

12 لفافة بيض

12 شريحة جبن بروفولون

صوص كاتشب، او مايونيز للتقديم حسب الرغبة



طريقة عمل لفائف البيض باللحم والجبن:



1- في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، سخني زيت الزيتون. أضيفي البصل والفلفل، و تبلي المزيج بالملح والفلفل. اطبخي المزيج حتى يصبح طريًا، لمدة 7 - 10 دقائق.



2- ادفعي الخضروات إلى جانب واحد من المقلاة وأضيفي 2 ملعقة صغيرة من الزيت النباتي إلى الجانب الآخر، أضيفي شرائح اللحم وتبليها والأوريغانو والملح والفلفل، حمريه لمدة دقيقة واحدة، ثم حركيه بملقاط حتى النضج، لمدة 5 دقائق. اخلطي المزيج حتى يتجانس، ثم ارفعي المزيج عن النار واتركيه جانبًا.



3- افردي لفافة بيض على سطح نظيف في شكل ماسي وأضيفي شريحة جبن البروفيلون و ملعقة من خليط الستيك إلى المركز، اثني نصف اللفافة واطويها بإحكام من الجوانب. لفيها بلطف، ثم أحكم إغلاقها ببضع قطرات من الماء، وكرري ذلك بما تبقى من شرائح اللحم والخضار.



4- في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، سخني الزيت المتبقي (يجب أن يصل ارتفاعه في المقلاة إلى 1 بوصة) حتى تبدأ الفقاعات تتشكل به، ثم أضيفي لفائف البيض واقليها حتى يصبح لونها ذهبيًا، لمدة دقيقة واحدة لكل جانب. اتركيها تبرد قليلًا.



5- قدمي الطبق مع الكاتشب، إذا رغبت مع لفائف البيض باللحم والجبن.