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رياضة

شباب الاهلي دبي يخطف تعادلا ثمينا من العين في الوقت القاتل.. فيديو وصور

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:42 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
حسن العمدة
انتهت احداث المباراة بين العين الاماراتي وشباب الاهلي دبي، بالتعادل 2-2 لكل منهما، في قمة الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، التي جرت على ستاد هزاع بن زايد، ضمن المجموعة الأولى.

أحرز ثنائية العين لابا كودجو في الدقيقتين 5 و 80، فيما سجل لشباب الأهلي كل من لوفانور وأحمد خليل 64 و95 من الوقت القاتل.

وبهذا التعادل يحتل فريق العين فى المركز الثالث برصيد نقطة ، بينما جاء شباب الاهلي دبي فى المركز الرابع بنفس النقاط.

وتضم المجموعة الاول ، كلا من ، النصر ، الجزيرة ، العين ، شباب الاهلي ، الظفرة ، خورفكان ، واتحاد كلباء .

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