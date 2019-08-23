شباب الاهلي دبي يخطف تعادلا ثمينا من العين في الوقت القاتل.. فيديو وصور

انتهت احداث المباراة بين العين الاماراتي وشباب الاهلي دبي، بالتعادل 2-2 لكل منهما، في قمة الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، التي جرت على ستاد هزاع بن زايد، ضمن المجموعة الأولى.



أحرز ثنائية العين لابا كودجو في الدقيقتين 5 و 80، فيما سجل لشباب الأهلي كل من لوفانور وأحمد خليل 64 و95 من الوقت القاتل.



وبهذا التعادل يحتل فريق العين فى المركز الثالث برصيد نقطة ، بينما جاء شباب الاهلي دبي فى المركز الرابع بنفس النقاط.



وتضم المجموعة الاول ، كلا من ، النصر ، الجزيرة ، العين ، شباب الاهلي ، الظفرة ، خورفكان ، واتحاد كلباء .