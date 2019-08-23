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مكنتش عارف إني هبقى مسخة.. تعليق احمد مجدي على ارتدائه بيجاما في مهرجان فني

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:21 م
الفنان أحمد مجدي
الفنان أحمد مجدي
عمرو ممدوح
علق الفنان أحمد مجدي، على ارتدائه "بيجاما"، في مهرجان فني، مشيرا إلى أنه كان يفكر في ارتداء ملابس مختلفة، قائلا: "ماكنتش عارف إني لما هلبس لبس غريب هيحصل الانفجار ده".

وأضاف أحمد مجدي، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه لم يكن متخيلا كل هذا الاهتمام بملابسه، قائلا: "أنا كنت فاكر ان دمي خفيف، ماكنتش عارف إني هبقى مسخة".

وأوضح الفنان أحمد مجدي، أن الكثيرين ارتدوا بيجامات خارج مصر، إلا أن الأمر كان صعبا عندما جربه في مصر، وقرر عدم تجربة ارتداء ملابس غريبة مرة أخرى".

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مكنتش عارف إني هبقى مسخة.. تعليق احمد مجدي على ارتدائه بيجاما في مهرجان فني

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