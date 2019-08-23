انطلاق دوري مستقبل وطن لكرة القدم بالجيزة بحضور قيادات الحزب





أقيمت مباراة الافتتاح بين فريقي نادي الهرم، وكفر نصار، في مباراة قوية تخللها عروض رياضية أبرزت المهارات لدي شباب الفريقين والإعداد المتقن لهم.



حضر الافتتاح المهندس عبدالحميد الهوارى أمين العمل الجماهيري، والمهندس هشام الهمامي، الأمين المساعد للعمل الجماهيري، والنائب ايهاب الغطاطي عضو مجلس النواب، وحمّد الوليلي أمين الحزب بالهرم، ومحمد جبريل أمين الشباب بالهرم، وفارس عبدالمعطي امين العمل الجماهيري بالهرم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب.



وقال المهندس عبد الحميد الهوارى أمين العمل الجماهيري، أن الدوري يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للمواطنين، للتخفيف عنهم سواء كانت أنشطة اجتماعية، أو ثقافية، أو رياضية، أو خدمية، والتركيز على فئة الشباب، لافتًا إلى انتهاء جميع الأمانات الفرعية بمختلف المحافظة من تشكيل الفرق المشاركة في الدوري، وإعلان الجداول بمواعيد المباريات.



وأضاف عبد الحميد الهوارى، أن فعاليات ذلك الدوري تأتى في ظل الرعاية والاهتمام الذى يوليه الحزب لقطاع الشباب والذى يعتبر العمود الفقري للمجتمع المصري، مشيرًا إلي أن الحزب يستهدف مشاركة أكبر عدد من الشباب بالبطولة، إضافة إلي تنظيم مجموعة من الفاعليات الثقافية والترفيهية للشباب المشارك.



فيما قال المهندس هشام الهمامي، الأمين المساعد للعمل الجماهيري بالجيزة، إن بطولة دوري مستقبل وطن كرة القدم ناجحة للغاية وتقرب بين الشباب بجميع فئاتهم العمرية، وتنمي الروح الرياضية لديهم، بالإضافة إلى العوائد المادية للفائزين بالإضافة إلى التجمعات الشبابية الكبيرة والإقبال الجماهيري لمتابعتها وإعطاء الفرصة لذوي القدرات الخاصة في تلك المسابقات الرياضية.

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة برئاسة المهندس علاء والي، بطولة دوري مستقبل وطن، للموسم الثاني لكرة القدم، وسط حضور جماهيري كبير، وذلك على ملعب نادي الهرم الاجتماعي.