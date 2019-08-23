كاميرات مراقبة ترصد شبحا يقتحم منزلا بـ نيويورك ويتجول فيه.. فيديو

ادعى رجل أن كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله التقطت شبحا لصبي يتجول في منزله أمام حيواناته الأليفة في الساعات الأولى من الصباح.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يزعم جوي نولان أن "الشبح الغريب" كان يمشي عبر مطبخه، ليتعجب صاحب منزل وتساءل ما الذي يجعل هؤلاء الأشباح يزورون منزله في 8 أغسطس الماضي.



وتوضح اللقطات طيف شبح وهو يركض من المطبخ إلى غرفة الجلوس بينما تجلس قطة صاحب المنزل في مشهد مرعب ومخيف.



وأفادت الصحيفة أن المنزل الذي ظهر به الأشباح يقع بجزيرة لونج ايلاند بمدينة نيويورك، حيث ظهر الشبح في منزل جوي في الساعة 12:45 صباحًا.





