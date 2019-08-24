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تعليم

آخر موعد للاطلاع على أوراق تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن انتهاء فترة تقديم التظلمات لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول وذلك أمس الخميس الموافق 22 أغسطس بجميع الإدارات التعليمية.

وأكد قطاع المعاهد في بيان له، أن آخر موعد للاطلاع على أوراق الإجابة سيكون يوم الخميس الموافق 29 أغسطس ولن يسمح لأى طالب بالإطلاع بعد هذا الموعد.

وتابع: بعد أخر يوم للإطلاع على أوراق الإجابة، سيعود العاملون بالمنظومة إلى عملهم الأصلي بعد هذا الموعد لحين بداية أعمال طعون الدور الثاني ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية.

وأوضح قطاع المعاهد، أن أغلب تظلمات طلاب القسمين العلمي والأدبي منصبة على المواد الثقافية في كل قسم.

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