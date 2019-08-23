إيرادات الفيل الأزرق 2 تقترب من 86 مليون جنيه

بلغت إيرادات فيلم «الفيل الأزرق 2» ليلة أمس الخميس، مليونا و166 ألفا و125 جنيها، لتصل إجمالي إيراداته حتى الآن 85 مليونا و826 ألف جنيه، مقتربًا من المليون الـ86، وذلك وفقًا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.



جاءت فكرة فيلم الفيل الأزرق 2 بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض في عام 2016 وكان بمثابة مفاجأة للجمهور وقتها.



فيلم الفيل الأزرق 2 من بطولة كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللي كريم وإياد نصار وشيرين رضا وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



وتدور أحداث فيلم الفيل الأزرق 2 في إطار من الرعب حول شخصية يحيى الطبيب النفسي الذي يتعرض للعديد من المواقف الصعبة نتيجة تناوله حبة الفيل الأزرق.