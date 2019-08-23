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ديني

حكم إلقاء الرجل السلام على جماعة من النساء

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:36 م
القاء الرجال السلام
القاء الرجال السلام على النساء
محمود ضاحي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يقول صاحبه: "هل يجوز إلقاء السلام من الرجل على جماعة من النساء؟".

وأجابت الدار، في فتوى لها ، أن سلام الرجل على جماعة النساء جائزٌ، وكذا سلام الرجال على المرأة الواحدة عند أمن الفتنة.

وأكملت دار الإفتاء: مما يدل على جواز سلام الرجل على جماعة النساء حديثُ أسماء بنت يَزِيدَ رضي الله عنها قالت: "مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا" أخرجه أبو داود في "سننه". قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (10/ 230، ط. المكتب الإسلامي): [وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ جَمْعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ الرَّجُلُ جَازَ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ] اهـ.

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