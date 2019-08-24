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أخبار العالم

اليونيسيف: 1.9 مليون طفل إفريقي غادروا مقاعد الدراسة بسبب تصاعد الهجمات

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:10 ص
منظمة الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"
أ ش أ
أعلن تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، يوم الجمعة، أن أكثر من 1.9 مليون طفل بغرب ووسط إفريقيا أجبروا على مغادرة المدارس بسبب الهجمات وأعمال العنف في المنطقة.

وبحسب التقرير فقد جرى، في يونيو الماضي، إغلاق 9272 مدرسة في كل من بوركينا فاسو والكاميرون ومالي والنيجر ونيجيريا، وجمهورية وسط إفريقيا، والكونغو، وتشاد، وذلك لأسباب أمنية حسبما افادت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الجمعة .

وأوضحت المنظمة أن "انعدام الأمن بالشمال والجنوب الغربي للكاميرون أجبر أكثر من 4000 مدرسة على الإغلاق"، إضافة إلى "إغلاق أكثر من 2000 مدرسة في بوركينا فاسو، وأكثر من 900 بمالي".

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