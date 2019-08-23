ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بين السما والأرض.. لماذا اختار ماكرون منارة بياريتز لإقامة عشاء قادة مجموعة السبع

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:06 م
منارة بياريتز
منارة بياريتز
رحيم يسري
تنطلق قمة مجموعة السبع في الفترة بين 24 و28 أغسطس الجاري، بمدينة بياريتز الفرنسية، وسط حضور رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

وبمناسبة استضافة هذا التكتل الدبلوماسي الرفيع قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقامة عشاء غير رسمي للقادة في منارة بياريتز، وفقا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن منارة بياريتز التاريخية التي بنيت عام 1834 تقع وسط مناظر طبيعية خلابة، لكنها تسائلت عن سبب اختيار ماكرون لهذا المبنى الذي كانت وظيفته إرشاد وتوجيه السفن وليس مطعما.

وأوضحت أن ماكرون قرر في بداية الأسبوع إلغاء حجز مطعم "ارينا بياريتز" المطل على ساحل المدينة حيث كان من المقرر أن يعقد العشاء هناك، لكن الرئيس الفرنسي قرر استقبال ضيوفه في هذا البرج البالغ طوله 73 مترا.

وتساءلت عن سبب اختيار ماكرون لهذا المكان للعشاء أهو بهدف تقديم صورة عظمى عن فرنسا أم بهدف إعداد مفاجأة لضيوفه، أم لتشجيعهم على التحرك نحو الأعلى؟، كما طرحت أيضا الصحيفة سؤالا عن حضور ترامب لهذا العشاء في الوقت المحدد حيث من المقرر أن يصل مساء السبت.

وتقع المنارة فوق منطقة صخرية وهي واحدة من الأماكن السياحية التاريخية في فرنسا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرنسا تعلن عدم دعوة الرئيس الإيراني إلى قمة جي 7

بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي.. بياريتز الفرنسية تستضيف القمة 44 لـ دول السبع G7

فرنسا تدعو الهند إلى تبني الحوار مع باكستان لإنهاء أزمة كشمير

شرطي فرنسي يشهر سلاحه في وجه سائق لصق لافتات ضد مجموعة G7.. فيديو

على هامش قمة مجموعة السبع.. خطوة ذكية من فرنسا لحل أزمة ترامب مع النبيذ

ترشيحاتنا

يحارب السرطان بالرقص.. شريف مدكور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

لن يكمل المباراة .. إصابة قوية لمدافع النادي الاهلى أمام اطلع بره .. فيديو

أول تحرك من البرلمان ضد ريهام سعيد بسبب حلقة السمنة

بفضيحة كروية.. توريس يودع الملاعب وكرة القدم

أخبار النادي الأهلى اليوم الجمعة 23-8-2019

عائدا من قطر.. نجل السبسي يتعرض لمعاملة مهينة في مطار تونس قرطاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد