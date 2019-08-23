بين السما والأرض.. لماذا اختار ماكرون منارة بياريتز لإقامة عشاء قادة مجموعة السبع

تنطلق قمة مجموعة السبع في الفترة بين 24 و28 أغسطس الجاري، بمدينة بياريتز الفرنسية، وسط حضور رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان.



وبمناسبة استضافة هذا التكتل الدبلوماسي الرفيع قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقامة عشاء غير رسمي للقادة في منارة بياريتز، وفقا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.



وأشارت الصحيفة إلى أن منارة بياريتز التاريخية التي بنيت عام 1834 تقع وسط مناظر طبيعية خلابة، لكنها تسائلت عن سبب اختيار ماكرون لهذا المبنى الذي كانت وظيفته إرشاد وتوجيه السفن وليس مطعما.



وأوضحت أن ماكرون قرر في بداية الأسبوع إلغاء حجز مطعم "ارينا بياريتز" المطل على ساحل المدينة حيث كان من المقرر أن يعقد العشاء هناك، لكن الرئيس الفرنسي قرر استقبال ضيوفه في هذا البرج البالغ طوله 73 مترا.



وتساءلت عن سبب اختيار ماكرون لهذا المكان للعشاء أهو بهدف تقديم صورة عظمى عن فرنسا أم بهدف إعداد مفاجأة لضيوفه، أم لتشجيعهم على التحرك نحو الأعلى؟، كما طرحت أيضا الصحيفة سؤالا عن حضور ترامب لهذا العشاء في الوقت المحدد حيث من المقرر أن يصل مساء السبت.



وتقع المنارة فوق منطقة صخرية وهي واحدة من الأماكن السياحية التاريخية في فرنسا.