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فن

قتلى وجرحى فى حفل مطرب شهير بالجزائر.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:15 م
سولكينغ
سولكينغ
محمد نبيـل
أكدت مصادر جزائرية خاصة وفاة 5 أشخاص نتيجة التدافع الذى حدث فى حفل الفنان الجزائري ​عبد الرؤوف دراجي​ المعروف بـ "سولكينغ" وأمام أحد مداخل ملعب "20 أوت" الرياضي في العاصمة.

حفل الفنان الجزائري ​عبد الرؤوف دراجي​ المعروف بـ "سولكينغ" تحول إلى مأساة حقيقية نتيجة الأعداد الغفيرة من الحضور والتدافع الكبير بين الموجودين، فأصيب نحو 21 شخصا فى الحفل الذى ستعود إيراداته الى الاعمال الخيرية.

ويعد الجزائري عبد الرؤوف دراجي، المعروف فنيا باسم سولكينغ، صاحب أغنية "الحرية" التي انتشرت بين صفوف المتظاهرين وأصبحت بمثابة نشيد وطني.

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