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ليست آمنة.. تعرف على مخاطر السجائر الإلكترونية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:16 م
السجائر الالكترونية
السجائر الالكترونية
آية التيجي
أكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، خطورة السجائر بكافة أنواعها بما فيها الإلكترونية الخالية من النيكوتين، على الجهاز التنفسي لجسم الإنسان، محذرا من جميع أنواع التدخين كونها مضرة للصحة العامة للجسم وليست آمنة.

ولفت سالم، فى تصريحات صحفية، أن هناك دراسة جديدة أجرتها كلية الطب بجامعة بنسلفانيا، عن السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين، أثبتت أن تبخر السائل بالتسخين، وهو ما يجعله أكثر ضررا بالأوعية الدموية.

وأشار إلى أنه بالرغم من عدم وجود النيكوتين، إلا أن الباحثين وجدوا أن الحرارة التي تولدها السجائر الإلكترونية حول المواد الكيميائية الموجودة في السوائل الإلكترونية، تحولها إلى جزيئات سامة يمكن أن تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، منوها بأنه على الرغم من عدم وجود القطران وبعض المواد الكيميائية المسببة للسرطان المتواجدة في السجائر التقليدية، لا يوجد أمان في السجائر الإلكترونية.

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