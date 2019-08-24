قمة السبع 2019.. بروتوكولات جمعت جامعة الأزهر بجهات فرنسية.. تعرف عليها

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، إلى مدينة (بياريتز) الفرنسية؛ للمشاركة في اجتماعات قمة السبع 2019، التي تترأسها فرنسا.



وقمة مجموعة الـ7 تعد أكبر تجمع دولي على الصعيد الاقتصادي، فهي تضم 7 دول كبرى هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي.



وتولي هذه القمة - وفقا لما نشر على موقع الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) - أهمية لبناء الثقة الرقمية باعتبار التكنولوجيا الرقمية هي جزء لا يتجزأ من اقتصاديات ومجتمعات الدول الأعضاء.



وبمناسبة وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في فرنسا اليوم، ينشر موقع "صدى البلد" أوجه التعاون بين جامعة الازهر وفرنسا لتحسين الوضع التعليمي والأكاديمي بالجامعة.



ووقعت جامعة الأزهر في مصر خلال السنوات الماضية، عدة اتفاقيات وبروتوكولات، بهدف التطور الأكاديمي ومساعدة الدراسين فى البحث العلمي، فتم عقد بروتوكول مع المعهد الكاثوليكي بباريس بهدف المشاركة في أنشطة البحث العلمي في مجال علم الترجمة في الدراسات الأدبية ودراسات العصور الوسطي وحوار الأديان وتبادل الزيارت وفتح قنوات الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه وتبادل المطبوعات الأكاديمية.



وفي 2014، وقعت جامعة الازهر في مصر اتفاقية مع مركز كوبي الطبي الدولي - اليابان، لمدة خمس سنوات، بهدف التعاون بين إدارة مستشفى جامعة الازهر والمركز فى مجال الأمراض وزرع الكبد بالمستشفى.



وفي 2015، تم وقعت جامعة الأزهر في مصر اتفاقية مع جامعة بواتية - فرنسا، لمدة خمس سنوات، بهدف التعاون بين قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر وقسم علم النفس بجامعة بواتية في مجالات التنمية الثقافية والعلمية والتقنية ووضع خطط وأبحاث وبرامج تعليمية لتدعيم النشاط العلمي وتبادل الزيارات وعقد المؤتمرات والندوات والعروض العلمية والدورات والبرامج العملية المشتركة وورش العمل.