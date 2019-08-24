ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قمة السبع 2019.. بروتوكولات جمعت جامعة الأزهر بجهات فرنسية.. تعرف عليها

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:00 ص
قمة السبع 2019
قمة السبع 2019
محمد شحتة
يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، إلى مدينة (بياريتز) الفرنسية؛ للمشاركة في اجتماعات قمة السبع 2019، التي تترأسها فرنسا.

وقمة مجموعة الـ7 تعد أكبر تجمع دولي على الصعيد الاقتصادي، فهي تضم 7 دول كبرى هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي.

وتولي هذه القمة - وفقا لما نشر على موقع الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) - أهمية لبناء الثقة الرقمية باعتبار التكنولوجيا الرقمية هي جزء لا يتجزأ من اقتصاديات ومجتمعات الدول الأعضاء.

وبمناسبة وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في فرنسا اليوم، ينشر موقع "صدى البلد" أوجه التعاون بين جامعة الازهر وفرنسا لتحسين الوضع التعليمي والأكاديمي بالجامعة.

ووقعت جامعة الأزهر في مصر خلال السنوات الماضية، عدة اتفاقيات وبروتوكولات، بهدف التطور الأكاديمي ومساعدة الدراسين فى البحث العلمي، فتم عقد بروتوكول مع المعهد الكاثوليكي بباريس بهدف المشاركة في أنشطة البحث العلمي في مجال علم الترجمة في الدراسات الأدبية ودراسات العصور الوسطي وحوار الأديان وتبادل الزيارت وفتح قنوات الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه وتبادل المطبوعات الأكاديمية.

وفي 2014، وقعت جامعة الازهر في مصر اتفاقية مع مركز كوبي الطبي الدولي - اليابان، لمدة خمس سنوات، بهدف التعاون بين إدارة مستشفى جامعة الازهر والمركز فى مجال الأمراض وزرع الكبد بالمستشفى.

وفي 2015، تم وقعت جامعة الأزهر في مصر اتفاقية مع جامعة بواتية - فرنسا، لمدة خمس سنوات، بهدف التعاون بين قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر وقسم علم النفس بجامعة بواتية في مجالات التنمية الثقافية والعلمية والتقنية ووضع خطط وأبحاث وبرامج تعليمية لتدعيم النشاط العلمي وتبادل الزيارات وعقد المؤتمرات والندوات والعروض العلمية والدورات والبرامج العملية المشتركة وورش العمل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يصل فرنسا غدا للمشاركة في اجتماعات قمة الدول الصناعية

بث مباشر.. مؤتمر صحفى لـ وزير خارجية فرنسا بـ قمة مجموعة السبع الكبرى

السيسى يشارك فى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 بفرنسا.. الأمن ومواجهة الإرهاب يتصدران أولويات بياريتز.. مكانة مصر الكبيرة ورئاستها للاتحاد الإفريقى تطرح مزيدا من ملفات القارة

قمة السبع 2019 .. ننشر تفاصيل التعاون المصري الفرنسي في ملف التعليم قبل الجامعي

بين السما والأرض.. لماذا اختار ماكرون منارة بياريتز لإقامة عشاء قادة مجموعة السبع

ترشيحاتنا

سبت ناري.. مواعيد مباريات اليوم 24 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

حرب شوارع.. مشاجرة جماعية دامية بالرشاشات في السعودية.. شاهد

ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

هل الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل أم صلاتها في وقتها؟

حلال أم حرام.. أمين الفتوى يوضح شرطًا لتجنب حرمة التاتو.. فيديو

دينا الشربينى ببطن مكشوف مع عمرو دياب فى فرح بالساحل الشمالى.. فيديو

ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

حرب شوارع.. مشاجرة جماعية دامية بالرشاشات في السعودية.. شاهد

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور

شاهد.. وصول الرئيس السيسي مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد

هقرب من ربنا.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام.. فيديو

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

ريهام سعيد لـ أحمد حسن: أنت هيصت مع الهيصة ومينفعش تشجع والدتك على السمنة

خسر إفريقيا بفعل فاعل.. مصطفى يونس: الأهلي تعرض لمؤامرة من جميع الاتجاهات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

محمد رمضان يطير فى الهواء بحفله فى الساحل الشمالى.. صور