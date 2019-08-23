رغم اتهامه من 17 سيدة بالإساءة الجنسية.. ترامب يحتفل بـ يوم المرأة



وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهمته 17 امرأة على الأقل بالإساءة الجنسية والإعتداء والمضايقات، إعلانًا عن مساواة المرأة وذلك إستعدادا للإحتفال بيوم المرأة في 26 أغسطس الجاري.



وفي الإعلان الذي وقعه ترامب أكد على انه يكرم النساء الأمريكيات الرائدات اللواتي ناضلن وحققن مكاسب في المساواة منذ التصديق على التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي، على حد تعبير ترامب.



وأضاف ترامب، وفقا لما نشره موقع البيت الأبيض الامريكي، في يوم مساواة المرأة، نحتفل بالذكرى السنوية التاسعة والتسعين لاعتماد التعديل التاسع عشر كجزء من دستور الولايات المتحدة، الذي يضمن للمرأة حق التصويت.



وأشار ترامب إلي أن ذلك اليوم كان حدثا تاريخيا يتوج فيه الكفاح المستمر منذ عقود من المناصرين الشجعان المصممين على ضمان حق المرأة في تشكيل مسار جمهوريتنا من خلال صندوق الاقتراع.



وشدد ترامب على ان حكومته تعمل يوميًا على تمكين النساء وترقيتهن، وتسهيل نجاحهن. وأفاد بإنخفاض معدل البطالة بين النساء إلى أدنى معدل له منذ 65 عامًا.



