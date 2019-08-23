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رياضة

بمشاركة تريزيجيه.. استون فيلا يحقق فوزه الأول بالدوري الإنجليزي على ايفرتون.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:07 م
تريزيجيه
تريزيجيه
نور عادل
حقق فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه الفوز على منافسه فريق ايفرتون الإنجليزي بالمباراة التي أقيمت اليوم باستاد فيلا بارك في اطار الاسبوع الثالث من عمر الدوري الإنجليزي.

وافتتح فريق استون فيلا التسجيل عن طريق ويسلي موراييس بالدقيقة 21، بينما أضاف الهدف الثاني عن طريق انور الغازي بالدقيقة 95 من عمر المباراة.

ويعد هذا الفوز هو الأول لاستون فيلا بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم وذلك بعدما تعرض للهزيمة في أول جولتين على يد توتنهام ونيوكاسل يونايتد.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في التشكيلة الأساسية للمباراة حتى نهايتها.

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