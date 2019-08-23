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أخبار العالم

امرأتان تقران بالذنب في مخطط لصنع قنبلة لشن هجوم إرهابي في أمريكا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:23 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
رويترز
قال ممثلون للادعاء الاتحادي في الولايات المتحدة اليوم الجمعة إن امرأتين من مدينة نيويورك أقرتا بالذنب في تدريس وتوزيع معلومات عن صنع واستخدام متفجرات وعبوات تدميرية وأسلحة دمار شامل.

وتواجه آسيا صديقي ونويل فيلينتس، وكلتاهما من مقاطعة كوينز، عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن عند صدور الحكم بحقهما.

وقال المدعي العام الاتحادي ريتشارد بي. دونهيو في بيان "في محاولة لتنفيذ فكرهما العنيف والمتطرف درست المتهمتان بعض أكثر الهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة على مدى تاريخها واستخدمتاها كإرشاد لخططهما لقتل أمريكيين من جهات إنفاذ القانون والجيش".

وقال ممثلو الادعاء إن المتهمتين خططتا في الفترة بين 2013 و2015 لصنع قنبلة لاستخدامها في هجوم إرهابي على الولايات المتحدة وبحثتا عن أهداف محتملة للهجوم بالتركيز على جهات إنفاذ القانون والمواقع المرتبطة بالجيش.

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