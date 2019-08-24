فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى معرض الكتاب بمطروح.. صور

شاركت فرقة أسوان للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة أسوان فى معرض الكتاب بمطروح والذى تنظمه الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر حتى 31 أغسطس الجارى .



وقد قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية مجموعة من الإستعراضات والتبلوهات الفنية المستوحاة من البيئة النوبية والأسوانية "التاتا، النجرشاد، الكف، السوق، الفرح النوبى"، وذلك على مسرح الشاطئ، بحضور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



ومن جانبه قال شعبان حسين رئيس الفرقة، إن شعبية أسـوان هى إحدى الفرق الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وأنشأت فى أكتوبر عام 1974 بقصر ثقافة أسوان، وتم اعتمادها كفرقة تمثل مصر فى المسابقات والمهرجانات، وتقدم الفرقة (12) لوحة فنية رقصة شعبية مستوحاة من البيئة الأسوانية، وشاركت الفرقة فى الكثير من المحافل المحلية والدولية منها "أثيوبيا 2007 ، اليمن2008، زامبيا 2010 ، قبرص 2010 ، ليبيريا 2012 ، السودان 2012 ، اوغندا 2013، الكاميرون 2014، الهند 2018".



والجدير بالذكر أن معرض الكتاب تنظمه الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة مطروح، ويستمر حتى 31 أغسطس الجارى.

