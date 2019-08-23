حالة واحدة يجوز فيها لـ الحائض قراءة القرآن.. فيديو

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة الحائض إذا أرادت أن تقرأ القرآن فلا يجوز لها ذلك، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن.



وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، فى إجابته على سؤال « ما حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن ؟» عبر فيديو على الصفحة الرسمية للدار،، أنه لا يجوز للمرأة قراءة القرآن أثناء فترة الحيض ولكن يستثنى من ذلك إن قصدت الذكر والدعاء.



وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء،: "كما يجوز أن تقرأ القرآن بقلبها بغير أن تتلفظ وذلك من خلال شاشة الكترونية و بدون مس المصحف الورقي.

