أسوان تستعد للعام الدراسي الجديد بافتتاح وصيانة 42 مدرسة

أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى التعليم بالعمل المستمر على قدم وساق للاستعداد الجيد والكامل بالتعاون مع الأجهزة المعنية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/2020 لتكون كافة المدارس جاهزة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.



وكلف محافظ أسوان بأن تتضمن التجهيزات تنفيذ أعمال الصيانة المختلفة لكافة المدارس من رفع كفاءة دورات المياه والنظافة العامة وتزيين ودهان وتجميل الأسوار، مع الاهتمام بالمسطحات الخضراء والتشجير، بالإضافة إلى توفير المقاعد المدرسية والمظلات لتهيئة كافة الأجواء اللازمة والمناخ المناسب أمام الطلاب بمختلف المراحل التعليمية لتحقيق أعلى الدرجات العلمية.



كما طالب محافظ أسوان مسئولى التعليم بالانتهاء من المدارس الجديدة لافتتاحها مع بداية العام الدراسى الجديد بواقع 14 مدرسة جديدة موزعة بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه ولاسيما أن هناك 9 مدارس جاهزة تمامًا، فيما جار إدخال المرافق العامة لـ 5 مدارس أخرى.



ووجه محافظ أسوان بالانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لـ 21 مدرسة بتكلفة تصل لحوالى 45 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع استكمال الأعمال الخاصة بإنشاء 31 مدرسة جديدة أخرى بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 250 مليون جنيه منها 2 مدرسة للغات المتميزة بنصر النوبة ودراو.

