منع ريهام سعيد من الظهور في أي وسيلة إعلامية.. نقابة الإعلاميين تعدّد 5 مخالفات لها

قرر مجلس نقابة الإعلاميين، اليوم الجمعة، فى اجتماعه الطارئ، برئاسة النقيب، الدكتور طارق سعدة، بمنع ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامي فى القناة ، او اى وسيلة اعلامية اخرى.



وأوضحت النقابة، أن قرارها جاء، لارتكاب الإعلامية ريهام سعيد المخالفات التالية:



أولا : لم تحصل ريهام سعيد على تصريح مزاولة النشاط الاعلامى للنقابة.



ثانيا: ريهام سعيد غير مقيدة في جداول النقابة، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016 الصادر بشان نقابة الاعلاميين، والذى يحظر ممارسة النشاط الاعلامى دون القيد بجداول النقابة، او الحصول على تصريح مزاولة المهنة طبقا للمادتين 2 و 19 من قانون النقابة المشار اليه.



ثالثا: ارتكبت ريهام سعيد مخالفة بميثاق الشرف الاعلامى فى المبادئ العامة.



رابعا: خالفت ريهام سعيد ، الواجبات المنصوص عليها فى ميثاق الشرف الاعلامى فى مواده.



خامسا: خالفت ريهام سعيد، مدونة السلوك المهنى للأداء الاعلامى فى مواده، والتى تنص على الالتزام بقيم المجتمع وأخلاقه واعرافه فى "الحوار، وفى الخطاب الصحفي والاعلامي، وعدم الاستخدام أو السماح باستخدام اللغة والايماءات المسيسة، او التدنى اللفظى ، أو الترخص فى القول او الفعل .



وأشارت نقابة الإعلاميين إلى أنها قد اخطرت المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بقرارها المتقدم، وكذلك ابلغت ادارة قناة الحياة بمنع ريهام سعيد من الظهور لممارسة النشاط الإعلامى .